На днях ряд СМИ опубликовал статью под названием "О реальной ситуации с пытками в Казахстане доложили правозащитники". В ответ Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев раскритиковал выводы, назвав их односторонними и далёкими от реальной ситуации, передаёт BaigeNews.kz.

В публикации говорилось о том, что Коалиция НПО Казахстана при финансовой поддержке Европейского союза подготовила некий доклад, в котором речь идёт о том, что в нашей стране "продолжается порочная и "системная" практика пыток и увода виновных от ответственности".

"Обычно мы не реагируем на подобные эскапады, предпочитая сосредотачиваться на реальных проблемах, которые во взаимодействии с гражданским обществом и государством следует конструктивно решать. Но поскольку так называемый "доклад" претендует на объективность представленной оценки ситуации в стране, вынужден дать свой комментарий", - отметил Ластаев.

Он привёл основные достижения в сфере борьбы с пытками.

"К началу 2023 года принят ряд важнейших волевых реформ. Во-первых, тюремная медицина передана из ведения МВД в гражданское ведомство (Минздрав). С этого момента осуждённые для медперсонала стали пациентами, а не надзорным контингентом. Теперь лечащие осуждённых медики находятся не под офицерской присягой, а под клятвой Гиппократа. Таким образом, речь идёт об изменении институциональной философии отношения к людям, которым требуется медуход. Отечественный клинический протокол приведён в соответствие со Стамбульским, что обязывает медиков немедленно фиксировать пытки, а службы уголовного преследования – проводить расследование. Сплошное видеонаблюдение в тюрьмах с одновременной обязанностью сотрудников носить видеожетоны", - перечислил Ластаев.

Все учреждения страны оснащены более 45 тысячами видеокамер. Устройства как предотвращают пытки, так и служат доказательствами по фактам, которые уже произошли. Доступ к записям в режимах "онлайн" и "архив" имеется у прокуратуры и МВД на всех уровнях.

По этому показателю Казахстан занимает лидерские позиции среди стран мира.

Кроме того, установлены 612 электронных терминалов для подачи жалоб в местах и помещениях, исключающих цензуру со стороны администрации тюрем. Заключённые могут напрямую обращаться в суды и надзорные органы.

Ужесточена ответственность за пытки (до 12 лет лишения свободы), введены запрет на примирение, условное освобождение, амнистии и отсутствие сроков давности по делам о пытках. Есть отдельная уголовная ответственность за жестокое обращение.

Расследование дел о пытках передано в исключительную подследственность прокуратуры, являющуюся по Конституции высшим надзорным органом. Это как в теории, так и на деле исключает ведомственную заинтересованность.

"Только в 2023 году за пытки осуждено 47 сотрудников силовых ведомств. Это превышает совокупные показатели за предыдущие 3 года (2020-2022) вместе взятые (2020 – 13, 2021 – 15, 2022 – 8, всего 36 человек). В 2024 году осуждено 30 лиц, еще 12 – до сих пор на рассмотрении в суде. Всего за последние пять лет привлечено к ответственности и осуждено 160 должностных лиц. Из них 144 или 87% осуждены к лишению свободы, 10 – к ограничению свободы. Всё это явно свидетельствует о том, что принцип неотвратимости наказания в Казахстане эффективно работает", - считает омбудсмен.

Увеличение числа осуждённых за пытки прямо пропорционально снижению регистрации пыток. С 2019 по 2022 годы ежегодно регистрировалось по 600-900 дел, в 2023 году наблюдалось уменьшение на 50% (с 920 до 462), в 2024 году – ещё почти на 60% (с 462 до 193). То есть жалоб стало почти в пять раз меньше.

"Всё это является прямым результатом проводимой в стране политики нулевой терпимости к пыткам. Именно благодаря этой системе реагирования и ориентированности на публичность, общественности стала доступна информация в этой области. Но именно эта открытость в "докладе" подаётся как минус для правозащитной системы страны. Никак нельзя согласиться с выводами авторов доклада. Они, как мы понимаем, усиленно пытаются исказить действительность. К слову, на сайте Коалиции и КМБПЧ, позиционирующими себя в качестве авторов этого доклада, размещён подозрительно похожий доклад, но за 2017-2019 годы, в котором содержатся практически те же выводы. Жаль, что Специальный докладчик ООН по пыткам получит этот необъективный доклад, а наш партнёр - Евросоюз ещё и за все это заплатит", - сделал вывод Ластаев.

Он отметил, что выступает за открытый диалог. В данном же случае, по мнению омбудсмена, доклад готовился односторонне, без стремления объективно оценить ситуацию и выстроить партнёрство.