Омбудсмен просит студентов сообщать о фактах принуждения к голосованию

Фото: instagram.com/aisulu818/

Омбудсмен по правам студентов просит студентов обращаться к ней, в случае принуждения к голосованию, передаёт BaigeNews.kz.

"Дорогие студенты, я напоминаю, если вдруг ваши права ущемляются или на вас оказывают давление, вы можете всегда обратиться ко мне. Мы рассмотрим каждый случай в индивидуальном порядке", - написала на своей странице в Instagram Айсулу Ерниязова.