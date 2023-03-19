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instagram.com/aisulu818/ Сегодня, 13:32
113
Сегодня, 13:32
113
Фото: instagram.com/aisulu818/

Омбудсмен просит студентов сообщать о фактах принуждения к голосованию

Омбудсмен по правам студентов просит студентов обращаться к ней, в случае принуждения к голосованию, передаёт BaigeNews.kz.

"Дорогие студенты, я напоминаю, если вдруг ваши права ущемляются или на вас оказывают давление, вы можете всегда обратиться ко мне. Мы рассмотрим каждый случай в индивидуальном порядке", - написала на своей странице в Instagram Айсулу Ерниязова. 

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BaigeNews.kz
Сегодня, 13:32
113
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