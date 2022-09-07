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Омбудсмен по правам человека сможет в любое время посещать колонии и СИЗО в Казахстане
Уполномоченный по правам человека сможет беспрепятственно посещать учреждения уголовно-исполнительной системы, чтобы ознакомиться с условиями содержания заключенных и тех, кто ожидает суда. Об этом рассказал министр юстиции Казахстана Канат Мусин, передает BaigeNews.kz.
По его словам, в проекте Конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан" будет закреплен конституционный статус омбудсмена по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина. Он может обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, касаемо прав и свобод человека и гражданина. Омбудсмен также может выступать в качестве наблюдателя в других государствах по их приглашению.
"В целях усиления компетенции уполномоченного закрепляется его право беспрепятственного посещения организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы. В части повышения эффективности организации деятельности уполномоченного законопроектом предлагается ввести должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра", - сообщил Мусин.
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