Омбудсмен для людей с особыми потребностями появится в Казахстане

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Министерство труда и социальной защиты разработало проект указа президента о создании института уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения. Соответствующий документ размещён на портале Открытые НПА, передает BaigeNews.kz.

К перечню категорий населения, чьи основные права и законные интересы должен будет защищать новый омбудсман, относятся:

- ветераны Великой Отечественной войны;

- ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

- ветераны боевых действий на территории других государств;

- лица с инвалидностью;

- семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

- получатели адресной социальной помощи;

- получатели пособия по утере кормильца;

- пенсионеры по возрасту;

- кандасы;

- многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи.