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  • Омбудсмен для людей с особыми потребностями появится в Казахстане
media.az Сегодня, 11:50
211
Сегодня, 11:50
211
Фото: media.az

Омбудсмен для людей с особыми потребностями появится в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты разработало проект указа президента о создании института уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения. Соответствующий документ размещён на портале Открытые НПА, передает BaigeNews.kz

К перечню категорий населения, чьи основные права и законные интересы должен будет защищать новый омбудсман, относятся:

- ветераны Великой Отечественной войны;
- ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий на территории других государств;
- лица с инвалидностью;
- семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;
- получатели адресной социальной помощи;
- получатели пособия по утере кормильца;
- пенсионеры по возрасту;
- кандасы;
- многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи.

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#уполномоченный #люди с инвалидностью #омбудсмен
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:50
211
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