Олжасу Бектенову показали возможности отечественного фармпроизводства в ВКО
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Глава правительства Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область ознакомился с потенциалом отечественного завода по производству медицинской техники и медизделий ТОО "TAKURRA", передаёт BaigeNews.kz.
Отечественная компания является единственным производителем высокоточных автоматических ИХЛ (иммунохемилюминесцентных) анализаторов в СНГ. С помощью прибора для исследования крови за 14 минут можно получить результат сразу по 20-ти показателям и выявлять более 150 заболеваний, том числе и на ранней стадии. Производственная мощность завода – 360 анализаторов и 1,5 миллиона наборов реагентов.
Генеральный директор ТОО "TAKURRA" Андрей Кайзер сообщил премьер-министру о готовности компании заменить в государственных больницах зарубежные анализаторы на отечественные.
"Главой Государства поставлена задача увеличить казахстанское содержание в закупках и долю офтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями. Мы стремимся к импортозамещению. Поручаю министерству здравоохранения провести анализ и изучить вопрос по постепенному наращиванию доли отечественных анализаторов", — отметил Олжас Бектенов.
Глава правительства также проинформирован о планах по запуску модульной автоматизированной системы ПЦР-тестов в реальном времени и выпуску медицинских изделий отечественного производства.
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