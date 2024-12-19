На сегодня Костанайская область является лидером по стране в машиностроительном секторе, передаёт BaigeNews.kz.

О темпах развития автомобилестроения в регионе Премьер-министру доложили на территории индустриальной зоны, где строится завод по производству автомобилей Kia. Общая стоимость проекта оценивается в $200 млн, из которых порядка 80% – прямые иностранные инвестиции. Запуск предприятия запланирован на 2025 год, на сегодня завершены работы по возведению главного производственного корпуса, устройству фундамента, а также монтажу металлоконструкций. Руководителю Правительства сообщили о планах по налаживанию лакокрасочного производства, включая все виды полимерных покрытий, что обеспечит более высокий уровень локализации. Полная проектная мощность завода составляет до 70 тыс. автомобилей ежегодно. Продукция предприятия будет выпускаться с применением метода мелкоузловой сборки. Производство оснастят 68 роботами. Запуск завода создаст 1,5 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест.

На площадке одного из ведущих автомобилестроительных предприятий Казахстана "СарыаркаАвтоПром" Премьер-министр осмотрел производственные мощности и ознакомился с особенностями технологических процессов сборки автомобилей по полному циклу. Генеральный директор завода Сырым Семейбаев сообщил, в 2024 году объем выпущенной продукции планируется довести до 90 тыс. автомобилей. Производственная линейка представлена такими брендами как JAC, Kia, Chevrolet, Jetour, Hongqi, Skoda.

На заводе действует уникальный "Оперативный центр реагирования", который является инновационной платформой, объединяющей физическую и цифровую безопасность. Одно из ключевых преимуществ центра – использование обучаемого искусственного интеллекта, что позволяет системе адаптироваться к изменениям и внедрять новые аналитические подходы. Это первый подобный проект в Казахстане, направленный на повышение производительности труда и создания комфортных условий для работы сотрудников. Кроме того, отмечено, что на автомобильном заводе проводятся работы по углублению локализации. В индустриальной зоне ведется строительство Локализационного центра площадью 30 тыс. квадратных метров.

Особое внимание на предприятии уделяется развитию технических кадров. Для этого во всех цехах организованы специализированные участки производственного обучения: за 11 месяцев т.г. его прошли более 1,2 тыс. специалистов.

Руководитель Правительства отметил, что расширение производства должно сопровождаться параллельной работой по подготовке квалифицированных кадров и привлечению молодежи к реализации индустриальных проектов. Действенным механизмом является профессионально-техническое образование, а также площадка чемпионата по навыкам WorldSkills Kazakhstan. Олжас Бектенов также отметил важность внедрения в производственные процессы цифровых решений, направленных на увеличение эффективности предприятий и объемов выпускаемой продукции.