Олжас Сулейменов, Асанали Ашимов и Самал Еслямова получили госстипендии в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Присудить государственную стипендию в области культуры в 2022 году согласно приложению к настоящему распоряжению. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации", - говорится в тексте документа.