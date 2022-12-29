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Олжас Сулейменов, Асанали Ашимов и Самал Еслямова получили госстипендии в Казахстане Сегодня, 20:18
95
Сегодня, 20:18
95

Олжас Сулейменов, Асанали Ашимов и Самал Еслямова получили госстипендии в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Присудить государственную стипендию в области культуры в 2022 году согласно приложению к настоящему распоряжению. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации", - говорится в тексте документа.

 

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#культура #стипендия #Акорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:18
95
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