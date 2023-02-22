Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты

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В кулуарах правительства вице-министра труда и социальной защиты Олжаса Ордабаева спросили, как он сумел занять эту должность, не имея соответствующего образования, передаёт Baigenews.kz.

Журналисты напомнили чиновнику, что он в своей карьере ни разу не работал в сфере социальной защиты населения и не занимался вопросами трудоустройства казахстанцев.

Ордабаев попытался объяснить, почему его назначили на этот пост.

"Вы задали вопрос о том, как из тех специальностей, которым я обучался, я пришел к вопросам занятости, наверное кратко могу сказать, что трудовую деятельность я начал в Алматы в бизнес-секторе. Работал и занимался вопросами, связанными с развитием туризма в Алматы. После этого я был приглашен и участвовал в конкурсе, чтобы заниматься подготовкой кадров сфере туризма в дочерней организации при Министерстве образования тогда занимался вопросами подготовки кадров для сектора туризма", - сообщил вице-министр труда.

Он отметил, что для нынешней работы опыта он набрался в национальной палате предпринимателей, где трудился семь лет.

"Занимался вопросами в том числе сектора туризма, курировал департамент. Работал в департаментах развития человеческого капитала. Курировал департамент занятости населения. И именно занимаясь вопросами занятости населения реализовывал проекты "мобильные центры занятости", ежегодно мы проводили анализ потребностей рынка труда в кадрах. То есть вопросами занятости непосредственно я занимался, находясь именно на разных позициях в НПП", - пояснил спикер.

На должность заместителя министра труда и с социальной защиты РК Олжас Ордабаев был назначен в августе 2022 года.