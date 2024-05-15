Олжас Бектенов заявил о необходимости придать серьёзный импульс в развитии сельхозмашиностроения

Глава правительства Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область посетил ряд системообразующих промышленных предприятий региона и ознакомился с перспективами увеличения производства строительных и теплоизоляционных материалов, сельскохозяйственной и грузовой техники, передаёт BaigeNews.kz.

Премьер-министр осмотрел цехи компании Kazrost engineering Ltd. Предприятие специализируется на производстве сельскохозяйственной техники, оснащено программируемыми оптоволоконными лазерными станками, современными листогибочными и трубогибочными станками, полуавтоматическими сварочными аппаратами, токарно-фрезерным оборудованием с числовым программным управлением и прочим оборудованием, необходимым для производственного процесса. На заводе выпускается до тысячи комбайнов и тракторов ежегодно. Ввиду расположения предприятия в одном из ведущих зерносеющих регионов выпускаемая продукция пользуется большим спросом. Основным заказчиком является АО "КазАгроФинанс".

Управляющий директор Kazrost Engineering Ltd. Дарын Иманмусаев проинформировал о дальнейших планах по расширению производства и увеличению модельного ряда. В целях углубления локализации и увеличения казахстанского содержания будет построен и также оснащен современным оборудованием дополнительный цех по производству кабин, наклонных камер и капотированию. В данный момент прорабатываются проектная и предпроектная документации.

Олжас Бектенов отметил необходимость придания серьёзного импульса в развитии сельхозмашиностроения. В данном направлении правительство намерено поддерживать отечественные предприятия, а также заинтересовано в локализации производств мировых компаний-лидеров отрасли на примере Kazrost engineering Ltd, Claas и других, которые уже создали предприятия по производству сельхозтехники на территории Казахстана. В этой связи в ближайшее время будут внедрены новые инструменты поддержки таких предприятий, в том числе путем отказа от субсидирования импортной техники и увеличения субсидий на технику, произведенную в Казахстане.

Премьер-министр посетил Макинский завод теплоизоляции, где ознакомился с процессом производства материалов, осмотрел оборудование и готовую продукцию. Предприятие производит теплоизоляционные материалы для строительной индустрии с высоким экспортным потенциалом.

На производстве внедрена технологическая линия итальянской компании. Мощность завода составляет 34 тысячи тонн готовой продукции в год. Здесь выпускают весь ассортимент теплоизоляционных материалов на основе базальта, в том числе и плиты для сэндвич-панелей. За январь-март 2024 года произведено 5 832 тонн минераловатных плит на сумму 1,4 миллиарда тенге.

Генеральный директор завода Жасулан Мухаметжан проинформировал о совместном проекте со словацкими партнерами по поставке современных центрифуг для увеличения мощности с существующих 34 тысяч тонн до 50-55 тысяч тонн готовой продукции в год. Кроме того, в рамках модернизации планируется сокращение выбросов в окружающую среду до минимальных значений.

За счет внедрения новых технологий завод в будущем намерен получить статус "зеленого" производства, подразумевающего полное отсутствие негативного воздействия на окружающую среду.

В Кокшетау глава правительства ознакомился с потенциалом местного производителя облицовочного керамического кирпича ENKI. За год производство выросло на 16,5% и превысило 4,3 млрд тенге. За январь-февраль выпущено продукции на 629 млн тенге. На сегодня завод загружен на 90%. Общая его проектная мощность составляет 90 млн штук кирпича в год.

В Акмолинской области действуют 1 290 промышленных предприятий, в том числе 27 крупных, 53 средних и 1 210 малых. За январь-февраль объём промышленного производства региона составил 279,9 млрд тенге, увеличившись на 8% к аналогичному периоду прошлого года. В обрабатывающей промышленности производство выросло на 3,1%, до 204,4 млрд тенге. При этом 16,6% от общего объема приходится на машиностроение. Отрасль демонстрирует динамичный рост: объем производства с начала года вырос на 3,6%, составив 33,9 млрд тенге.