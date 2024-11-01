Олжас Бектенов выступил на KGIR-2024

Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в VII Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям (KGIR-2024), передаёт BaigeNews.kz. На площадке собрались свыше 500 представителей бизнеса, включая глав ведущих международных и казахстанских компаний в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, энергетической и горнодобывающей отраслей, финансового сектора, также представителей отечественного предпринимательства, инвесторов. Пленарная сессия была посвящена теме "Глобальные инвестиционные тенденции: видение будущего".

Открывая работу KGIR, Олжас Бектенов отметил, что круглый стол является логическим продолжением заседания Совета иностранных инвесторов, прошедшего накануне под председательством Главы государства, и нацелен на выстраивание тесного диалога с бизнес-сообществом.

Правительством Казахстана во исполнение поручения Главы государства ведется системная работа по формированию благоприятного инвестиционного климата. На сегодня в стране функционируют 14 специальных экономических зон, где для инвесторов предусмотрены налоговые и таможенные преференции, упрощена процедура найма иностранной рабочей силы, снижаются административные барьеры для бизнеса. Для оперативного решения вопросов предпринимателей на постоянной основе работает Инвестиционный штаб при Правительстве. Запускается механизм "Зеленого коридора", или Fast-track, ускоряющий прохождение разрешительных процедур для приоритетных инвестиционных проектов. Созданы условия для обеспечения максимальной защиты прав и интересов отечественных и иностранных инвесторов. Так, зарубежному бизнесу предоставлена возможность выбора между английским правом в МФЦА и национальной правовой системой.

Участники KGIR поделились своим опытом реализации проектов в стране и обозначили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Заместитель Генерального директора China Energy Investment Corporation Янь Гочуань подчеркнул важность сотрудничества в энергетической сфере и выразил уверенность в потенциале совместных проектов: "Мы будем в полной мере использовать наши передовые технологии, профессиональный потенциал и отличную управленческую команду в энергетической сфере для активного участия в казахстанских проектах по разработке и экологически чистому использованию угля, новой энергетике, поддержке инфраструктуры. Нам важно вносить свой вклад в дружественное сотрудничество между Китаем и Казахстаном".

Вице-президент по международному региону биофармацевтики AstraZeneca Нитин Капур в своем выступлении обозначил значимость Казахстана как ключевого игрока на фармацевтическом рынке Центральной Азии. Отмечены усилия компании по развитию местного производства и инновационных решений.

"Казахстан является локомотивом бизнеса AstraZeneca в Центральной Азии, и как глобальная биофармацевтическая компания мы поддерживаем амбиции правительства Казахстана стать центром фармацевтической промышленности в регионе", — акцентировал внимание Нитин Капур.

Также в ходе пленарной сессии выступили Президент Power International Holding Рамез Аль-Хаят, Председатель Совета Директоров Fufeng Group Limited Ли Сюэчунь, Главный исполнительный директор ACWA Power Марко Арчелли, Исполнительный Вице-президент по странам Европы, Индии Carlsberg Group Ларс Леманн, Президент по региону Африка, Ближний Восток и Центральная Азия Alstom Эндрю Делеоне и Вице-президент по банковским операциям Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Маттео Патроне.

Премьер-министр подчеркнул, что важным приоритетом для страны является развитие промышленности, и призвал иностранные компании к более тесному партнерству с казахстанским бизнес-сообществом.

"Правительство Казахстана приложит все усилия для поддержания стабильного и предсказуемого инвестиционного климата. Большое значение придаем непосредственному взаимодействию с инвесторами на каждом этапе реализации проекта, нацелены на защиту ваших прав. Отечественные компании, работая в цепочке поставок с крупными инвесторами, перенимают опыт и повышают стандарты качества. Крупные инвестпроекты мультипликативно влияют на развитие пояса МСБ, способствуя формированию диверсифицированной экономической экосистемы. Мы стремимся к тому, чтобы с развитием иностранных производств в Казахстане росла и доля казахстанского содержания в продукции. Особое внимание уделяется поддержке казахстанских кадров. Мы приветствуем и содействуем тому, чтобы иностранные инвесторы активно нанимали местных специалистов на всех уровнях", — отметил Олжас Бектенов.

По итогам KGIR-2024 был подписан пакет из 32 документов на общую сумму $7 млрд, в том числе в присутствии Премьер-министра:

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Акиматом Акмолинской области, KAZAKH INVEST и Dalian Hesheng Holding Group по глубокой переработке пшеницы на сумму $650 млн;

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства РК, KAZAKH INVEST и CHN Energy по производству углехимической продукции на сумму $4 млрд;

Соглашение об инвестициях между ТОО "Orhun Medical" и Правительством РК об улучшении медицинских услуг и инфраструктуры здравоохранения РК на сумму $80 млн;

Соглашение об инвестициях между "SILK WAY ENERGY LTD" и Правительством РК о строительстве завода по сжижению природного газа потребляемой мощностью до 1 000 000 нм3/сутки в Панфиловском районе Жетысуской области на сумму $305 млн;

Соглашение о Реализации Проекта между АО "НК "ҚТЖ" и "Транспортейшн Глоубэл Эл-Эл-Си" о внедрении цифровизации и элементов искусственного интеллекта в сфере железнодорожного машиностроения. Сумма соглашения – $10,4 млн;

Рамочное соглашение о базовых принципах между ТОО "Carlsberg Kazakhstan" и Министерством Сельского Хозяйства Республики Казахстан о строительстве завода по производству безалкогольных напитков в РК на сумму $100 млн.

Рамочное соглашение о базовых принципах между ТОО "Шин-Лайн" и Министерством иностранных дел РК о создании пищевого кластера в Алматинской области с участием ведущих мировых компаний (в проработке 35 производств);

Соглашение о базовых принципах между акиматом Костанайской области и ТОО "Tech Digital" в сфере производства высококачественных прутков и профилей из алюминиевых сплавов;

Меморандум о сотрудничестве между Акиматом Западно-Казахстанской области и компанией ТОО "Hyundai Solar KZ 777" по строительству солнечной электростанции, мусороперерабатывающего комплекса, мусоросжигающего комплекса, модульного тепличного комплекса на сумму $167 млн;

Совместный план исследований потенциала геологоразведочных работ на блоке "Северный 1" между АО "НК "QazaqGaz" и CNPC;

Меморандум о взаимопонимании между АО "Отбасы Банк" и Азиатским банком развития по проекту содействия инклюзивному и зеленому жилищному финансированию в РК.

В рамках пленарной сессии отмечены лучшие компании-инвесторы: предприятие в сфере промышленных, медицинских газов и инжиниринга Linde Gas GmbH, производство пищевых продуктов Shin-Line, группа компаний по глубокой переработке зерновых культур и производству кондитерских изделий KazFoodProducts, группа компаний в сфере здравоохранения Orhun Medical, предприятие по освоению вольфрамовых руд Jiaxin International Resources Investment, предприятие в сфере железнодорожного машиностроения Alstom, завод по производству керамогранитной плитки Zerde-Ceramics Aktobe, предприятие по переработке кукурузы Zharkent Starch Plant, ведущий железнодорожный кластер РК Railways Systems KZ, пивоваренная компания Сarlsberg Group.