Олжас Бектенов выразил соболезнования родственникам погибших на ферросплавном заводе

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выразил соболезнования родственникам погибших работников Карагандинского ферросплавного завода, передаёт BaigeNews.kz.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о трагедии на Карагандинском ферросплавном заводе.

Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Разделяю вашу боль и горечь невосполнимой утраты. Расследование причин происшествия находится на моем личном контроле. Семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка", - сказал Олжас Бектенов.

Работает специальная комиссия по расследованию причин аварии.

По данным министерства труда и социальной защиты населения, семьям погибших, у которых есть дети, будут назначены пособия из республиканского бюджета и социальные выплаты из ГФСС по случаю потери кормильца.

Семьи погибших получат выплаты от страховой организации и единовременную выплату на погребение из ЕНПФ.

Кроме того, компания-работодатель взяла на себя все расходы по организации похорон, а также следующие обязательства: