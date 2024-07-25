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Олжас Бектенов выразил соболезнования родственникам погибших на ферросплавном заводе

Сегодня, 16:40
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 16:40
Сегодня, 16:40
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Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выразил соболезнования родственникам погибших работников Карагандинского ферросплавного завода, передаёт BaigeNews.kz.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о трагедии на Карагандинском ферросплавном заводе. 
Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Разделяю вашу боль и горечь невосполнимой утраты. Расследование причин происшествия находится на моем личном контроле. Семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка", - сказал Олжас Бектенов.

Работает специальная комиссия по расследованию причин аварии.

По данным министерства труда и социальной защиты населения, семьям погибших, у которых есть дети, будут назначены пособия из республиканского бюджета и социальные выплаты из ГФСС по случаю потери кормильца.

Семьи погибших получат выплаты от страховой организации и единовременную выплату на погребение из ЕНПФ.

Кроме того, компания-работодатель взяла на себя все расходы по организации похорон, а также следующие обязательства:

  • единовременная выплата семьям погибших работников в размере 10 годовых заработных плат;
  • помощь в улучшении жилищных условий семей погибших и пострадавших;
  • полное погашение всех кредитов членов семей погибших сотрудников.

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