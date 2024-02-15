Олжас Бектенов встретился с управляющим директором евразийского подразделения "Шеврон"

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с управляющим директором евразийского подразделения компании "Шеврон" Дереком Магнессом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Премьер-министр отметил, что по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в республике проводятся масштабные экономические реформы, которые должны создать условия для ежегодного роста ВВП в 6% и более.

"Правительство будет создавать инвесторам наиболее комфортные условия для реализации проектов и предоставит необходимую поддержку. В свою очередь, мы также ожидаем от наших партнеров активных действий по своевременной реализации совместных планов, предусматривающих максимальное использование местного потенциала, трансферт технологий и глубокую переработку сырья", — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр обозначил необходимость завершения в срок проектов будущего расширения и управления устьевым давлением на Тенгизском месторождении – в 1-м полугодии 2025 года и 1-м полугодии 2024 года соответственно.

При этом он добавил, что Правительство также придает большое значение разработке месторождения Карачаганак. Приоритетом здесь является поддержание добычи нефти и конденсата на уровне не менее 11 млн тонн в год.

"Выработанное концептуальное решение по реализации проекта строительства газоперерабатывающего завода на Карачаганаке мощностью 4 млрд кубометров в год является важным для будущего развития месторождения", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Вместе с тем премьер-министр акцентировал особое внимание на том, что одним из приоритетов экономической политики является развитие местного содержания.

"Требуется более тесное взаимодействие с отечественными производителями, заинтересованными в выпуске продукции. При этом, если необходимые товары или оборудование в стране не производятся, мы хотим видеть конкретные планы по локализации этих производств на территории Казахстана в ближайшие 2–3 года. Убедительно прошу пересмотреть работу в этом направлении", — обозначил глава правительства.

В свою очередь Дерек Магнесс подтвердил готовность компании "Шеврон" укреплять сотрудничество с Казахстаном по всем интересующим направлениям.