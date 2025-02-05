В Үкімет үйі состоялась встреча премьер-министров Казахстана и Грузии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Премьер-министр Казахстана, поприветствовав главу правительства Грузии и сопровождающую делегацию в Астане, поздравил коллегу с переназначением на пост и отметил важность его первого визита в Казахстан в новом статусе.

"Ваш первый визит в Казахстан в качестве премьер-министра является важным событием, которое открывает новые перспективы для двустороннего сотрудничества. Наши страны имеют множество общих интересов, и Ваше личное участие в продвижении и укреплении казахстанско-грузинского партнёрства крайне ценно для нас", - подчеркнул глава правительства Казахстана.

Олжас Бектенов также отметил, что на протяжении более 30 лет дипломатических отношений Казахстан и Грузия зарекомендовали себя как надежные политические и экономические партнеры. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами.

Как отметил казахстанский премьер, регулярные встречи на высшем уровне способствуют укреплению двусторонних отношений.

Одним из значимых мероприятий стало 12-ое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшее в сентябре 2024 года в Астане.