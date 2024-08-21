Олжас Бектенов встретился с казахстанскими паралимпийцами в преддверии игр в Париже
Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35Сегодня, 13:35
164Фото: Пресс-служба правительства РК
Премьер-министр страны Олжас Бектенов вручил участникам XVII Паралимпийских летних игр государственный флаг. Именно это знамя торжественно пронесут во время церемонии открытия в Париже. Голубой стяг приняли флагоносцы национальной паралимпийской сборной. Во Францию от нас отправятся 44 спортсмена. Сборная Казахстана получила 33 лицензии в 9 видах спорта, среди которых пара плавание, пара легкая атлетика и волейбол сидя. Подробнее о развитии спорта высших достижений смотрите в репортаже BaigeNews.kz.
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