Олжас Бектенов встретился с казахстанскими паралимпийцами в преддверии игр в Париже

Премьер-министр страны Олжас Бектенов вручил участникам XVII Паралимпийских летних игр государственный флаг. Именно это знамя торжественно пронесут во время церемонии открытия в Париже. Голубой стяг приняли флагоносцы национальной паралимпийской сборной. Во Францию от нас отправятся 44 спортсмена. Сборная Казахстана получила 33 лицензии в 9 видах спорта, среди которых пара плавание, пара легкая атлетика и волейбол сидя. Подробнее о развитии спорта высших достижений смотрите в репортаже BaigeNews.kz.