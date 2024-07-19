Олжас Бектенов вручил награды металлургам в ВКО

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Олжас Бектенов ознакомился с ходом развития промышленности в регионе. В ходе посещения металлургического предприятия "Казцинк" глава правительства также поздравил работников с профессиональным праздником – Днём металлурга и вручил награды, передаёт BaigeNews.kz.

В структуре валового регионального продукта области доля промышленности по итогам первого квартала составила 42%, доложил заместитель акима Дархан Сапанов. При этом большую часть от общего объёма производства занимает обрабатывающая промышленность – всего произведено продукции на триллион тенге. Доля металлургической отрасли сегодня составляет 62%. В ГМК региона трудятся порядка 20 тыс. квалифицированных сотрудников, а также более 45 тыс. работников сервисных компаний.

Для дальнейшего развития обрабатывающей промышленности в области планируется реализовать 27 проектов на общую сумму 832,9 млрд тенге с созданием более 2 тыс. рабочих мест.

На предприятии "Казцинк" глава правительства ознакомился с производственными мощностями завода. Компания выпускает цинк с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца, а также является самым крупным производителем золота в Казахстане. На сегодня заводы горно-металлургического предприятия находятся в шести регионах страны. Благодаря активному внедрению природосберегающих технологий, количество вредных выбросов, начиная с 90-ых годов, сократилось с 69,4 тыс. тонн до 15,9 тыс. тонн в 2023 году. Кроме того, компания ежегодно направляет порядка 12 млрд тенге на выполнение социальных обязательств.

Олжас Бектенов отметил, что предприятия Восточного Казахстана являются флагманами цветной металлургии страны, а также обозначил задачи, которые стоят перед производственным сектором.

"Одно из приоритетных направлений развития – увеличение производственных мощностей. Для решения этой задачи правительство готово оказывать поддержку отечественным предприятиям. Очень важно, чтобы компании достигали ключевых показателей, которые обеспечиваются устойчивым развитием производств", — отметил Глава Правительства.

Горно-металлургический комплекс на сегодня обеспечивает рабочими местами порядка 195 тыс. человек, и это почти треть от численности работников всей промышленности Казахстана.

В преддверии Дня металлурга, который отмечается каждое третье воскресенье июля, Олжас Бектенов поздравил работников предприятия и вручил государственные награды от имени главы государства. Орденом "Құрмет" награжден генеральный директор "Казцинк" Жанат Жанботин, орденом "Еңбек Даңқы" III степени – мастер Алексей Мордовин, слесарь-ремонтник Михаил Мещеряков, медалью "Ерен еңбегі үшін" – катодчик Айдарбек Жакупов, начальник литейного производства Мергалим Нагышпаев и начальник цеха Есбол Сейтказин. Также благодарственными письмами отмечены заслуги еще ряда металлургов.