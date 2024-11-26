Олжас Бектенов возмутился опозданиями поездов в Казахстане

На заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поднял вопрос о задержках пассажирских поездов. Он отметил рост обращений граждан по поводу нарушений графика прибытия железнодорожного транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель правления АО НК "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев отметил, что ситуация находится на особом контроле, а опоздания вызваны ремонтом железнодорожных путей.

"Данная ситуация связана с ремонтом дорог и безопасностью пассажиров. За последние два года мы увеличили объёмы ремонтных работ в два-три раза. Приносим пассажирам извинения за причинённые неудобства", — пояснил Нурлан Сауранбаев.

Ранее стало известно, что более тысячи пассажирских вагонов планирует закупить Минтранспорта до 2029 года.