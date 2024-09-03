Олжас Бектенов указал на необходимость структурных изменений экономики

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства рассказал, какие меры будут приняты для реализации поручений Президента, озвученных вчера в рамках Послания народу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Новое Послание Главы государства "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" – это важный и своевременный документ, каждая строка которого продиктована нынешними реалиями и вызовами времени. Наш главный приоритет – качественная реализация Послания Президента. Как подчеркнул Глава государства, мы сможем добиться этого через структурные изменения экономики", - заявил Олжас Бектенов.

Он напомнил, что такого рода преобразования в отраслях уже позволили снизить долю горнодобывающего сектора и ускорить темпы роста обрабатывающей промышленности.

"Серьезный потенциал устойчивого роста экономики мы видим в освоении высоких переделов. Глава государства четко акцентировал внимание на тех проблемах, которые требуют наибольшего сосредоточения усилий Правительства и акиматов. Всем государственным органам необходимо детально проработать поручения Главы государства и определить конкретные пути решения поставленных задач. При этом мы должны максимально сосредоточиться на оптимальном расходовании бюджетных средств. Следует значительно усилить работу по обеспечению доходной части республиканского бюджета", - поручил глава кабмина.

В Послании отражены, по его словам, также цели по улучшению инвестиционного климата, раскрытию промышленного потенциала страны, решению инфраструктурных проблем.