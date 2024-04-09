Свыше 3000 человек задействовано в противопаводковых мероприятиях в СКО - Олжас Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в Петропавловске проверил работы по укреплению дамб, предназначенных для защиты города и близлежащих населенных пунктов от паводков в случае перелива реки Есиль, передаёт BaigeNews.kz.

В селах Тепличное и Кожевенное глава правительства осмотрел состояние защитных обвалований и заслушал отчет о проведенной работе после паводков 2017 года.

В настоящее время проводится работа по укреплению существующих дамб и увеличению их протяженности и высоты с учетом повышенного уровня воды на Сергеевском водохранилище. В целом для пропуска талых вод было проведено 6 вскрытий дорожного полотна на автодорогах.

Предусмотрен альтернативный проезд, выставлены знаки и организовано дежурство. С начала паводкового периода с улиц и придворовых территорий населенных пунктов откачано 440 тысяч кубометров воды. Очищено более 165 километров арыков, расширено и углублено 2.7 километров каналов.

На месте Олжас Бектенов также ответил на вопросы жителей о проводимых работах и мерах поддержки пострадавших от паводков, поблагодарил волонтеров и экспертов за оказываемое содействие и поддержку. Глава Правительства отметил, что с учетом дополнительно привлекаемых сил и техники необходимо ускорить темпы работ по укреплению дамб, в том числе увеличить высоту.

"Личный состав и Нацгвардия задействованы. Полк тоже будет усилен. Минобороны подключены, поэтому сил должно хватить. Сейчас нужно мобилизоваться. Предстоящие 2-3 дня очень плотно нужно поработать, чтобы не допустить серьезных разрушений. Важно, чтобы не пострадали люди", - подчеркнул Олжас Бектенов.

В данный момент в противопаводковых мероприятиях участвуют 1432 сотрудника акимата, ДП, подразделения Национальной гвардии и частных организаций, 1200 волонтеров. По поручению премьер-министра сегодня прибыло 300 военнослужащих Минобороны. Таким образом всего задействовано порядка 3000 человек.

Паводковая ситуация в Северо-Казахстанской области находится на особом контроле. На месте работает первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Оперативные штабы функционируют в круглосуточном режиме.