Олжас Бектенов раскритиковал казахстанских таксистов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании правительства поручил акиматам на местах навести порядок в сфере частного извоза, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Олжас Бектенов назвал фактор, который снижает привлекательность Казахстана для зарубежных туристов.

"Иностранец только прилетит к нам и сразу сталкивается с нашими назойливыми таксистами, у которых цель не комфортно и безопасно довезти до отеля, а максимально завысить цену поездки", - заявил премьер-министр.

Он отметил, что много раз акиматам поручалось решить вопрос цивилизованного транспортного обеспечения на вокзалах и в аэропортах, но результатов так и нет.

"Пока мы не переломим такие подходы, выездной туризм будет оставаться более популярным. Со стороны государства необходимо обеспечить инфраструктуру в туристических зонах и создать привлекательные условия для инвесторов", - резюмировал он.

Глава кабмина при этом подчеркнул, что природа и достопримечательности Казахстана дают огромные возможности для развития в стране экологического, культурного, паломнического и оздоровительного туризма.