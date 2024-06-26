Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл заседание Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), на котором рассмотрены итоги работы организации за 2023 год, а также принят ряд решений по дальнейшему многостороннему развитию, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что в 2023 году Банк сохранил финансовую устойчивость и усилил свою роль в качестве лидирующего института развития в регионе операций.

Годовой объём инвестиций составил 1,7 миллиарда долларов. В отчётном году банк нарастил работу в области "зелёных инвестиций" – объём зелёных проектов в инвестиционном портфеле по итогам года составил более 600 миллионов долларов. По итогам первых двух лет выполнение показателя Стратегии 2022-2026 по инвестициям составило 140 процентов.

Накопленный инвестиционный портфель за 18 лет работы Банка достиг отметки в 14,7 миллиарда долларов, общее количество проектов - 285. Основную долю занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зелёной энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.