Олжас Бектенов провёл заседание Совета Евразийского банка развития
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл заседание Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), на котором рассмотрены итоги работы организации за 2023 год, а также принят ряд решений по дальнейшему многостороннему развитию, передаёт BaigeNews.kz.
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что в 2023 году Банк сохранил финансовую устойчивость и усилил свою роль в качестве лидирующего института развития в регионе операций.
Годовой объём инвестиций составил 1,7 миллиарда долларов. В отчётном году банк нарастил работу в области "зелёных инвестиций" – объём зелёных проектов в инвестиционном портфеле по итогам года составил более 600 миллионов долларов. По итогам первых двух лет выполнение показателя Стратегии 2022-2026 по инвестициям составило 140 процентов.
Накопленный инвестиционный портфель за 18 лет работы Банка достиг отметки в 14,7 миллиарда долларов, общее количество проектов - 285. Основную долю занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зелёной энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.
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