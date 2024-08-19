Олжас Бектенов проверил строительство магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал"

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Жетысу ознакомился с ходом строительства магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал", реализуемого по поручению главы государства, передаёт BaigeNews.kz.

Общая протяжённость газопровода "Талдыкорган-Ушарал" составит 302,4 километра. Проектом предусмотрено строительство шести газопроводов-отводов и автоматических газораспределительных станций. Пропускная способность газопровода – 385 миллионов кубометров газа в год.

Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов доложил, что объект будет эксплуатироваться в составе действующей единой системы магистрального газопровода "Алматы-Талдыкорган", завершение строительства и запуск планируется в конце 2026 года.

Новый магистральный газопровод "Талдыкорган – Ушарал" обеспечит природным газом 66 населённых пунктов Аксуского, Сарканского, Алакольского районов, где проживает 124 тысячи человек. По завершении строительства и подключения уровень газификации области вырастет с 47,6% до 90%.

Премьер-министр подчеркнул, что новый газопровод обеспечит энергетическую безопасность и стабильное газоснабжение жилых домов, социальных объектов и промышленных предприятий области. Это способствует устойчивому развитию региона и повышению качества жизни. Дополнительный положительный эффект будет в виде роста деловой активности, развития малого и среднего бизнеса с созданием новых рабочих мест.

В области Жетысу из 358 населённых пунктов 192 подлежат газификации, газифицировано 37 населённых пунктов, доступ к газу получили 334 тысячи человек (47,6%). Всего в стране по итогам 2023 года уровень газификации населения составил 60% (12 миллионов человек имеют доступ к газу).

"Правительство придаёт особое значение реализации масштабных инфраструктурных проектов, инициированных главой государства. Активно вовлекаются ресурсы и средства холдингов “Самрук-Казына” и “Байтерек”, рынка внутреннего капитала, прямые иностранные инвестиции и частный капитал в финансирование приоритетных для экономики проектов. За счёт средств “Самрук-Казына” выделено 10,4 миллиарда тенге на реализацию 42 проектов по газификации. Это позволит к концу года подключить к газоснабжению в области Жетысу ещё 30 населённых пунктов", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава правительства акцентировал внимание на необходимости обеспечения максимально высокой доли казахстанского содержания в товарах и услугах при реализации проектов.

Министерству энергетики и нацкомпании QazaqGaz, акимату области поручено принять все меры для качественной реализации проектов с соблюдением всех установленных сроков. Кроме того, поручено усилить контроль за подключением газа к частным домам.