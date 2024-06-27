Олжас Бектенов проверил состояние Малого Арала

Вопросы внедрения водосберегающих технологий и развития водной инфраструктуры были среди ключевых в рамках рабочей поездки Премьер-Министра в Кызылординскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Олжас Бектенов ознакомился с ходом исполнения поручений Главы государства по сохранению и развитию Малого Арала, в частности уделено внимание строительству водохранилища Қараөзек и проверены темпы реконструкции Кокаральской плотины.

Основной водной артерией региона является река Сырдарья. За последние несколько лет из-за маловодья реки среднегодовой объем собранной воды в Северном Арале снизился с проектных 27 млрд куб. м до 18,9 млрд куб. м в 2022 году. На сегодня в результате принятых мер по увеличению притока воды с 6 куб. м/с до 50 куб. м/с объем воды в Северном Арале составил 21,4 млрд куб. м — с начала текущего года поступило 1,5 млрд куб. м.

На сегодня в регионе активно проводится внедрение водосберегающих технологий. В области 286 тыс. га орошаемых земель, 185-190 тыс. га из которых засевают сельскохозяйственными культурами. По поручению Главы государства о диверсификации посевов в текущем году площадь риса сокращена на 6 тыс. га. Снизить расход воды для орошения рисовых полей позволила лазерная планировка. Благодаря инновационной технологии за последние 10 лет удалось сэкономить до 20% воды и повысить производительность до 30%.

"Глава государства поручил ускорить внедрение водосберегающих технологий. Учитывая нехватку воды в реке Сырдарья, в целях использования возможностей применения подземных вод поручаю Министерству водных ресурсов и ирригации также провести исследования подземных источников", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, Премьер-Министр поручил Министерству водных ресурсов и ирригации внести предложения по финансированию реализуемого в Кызылординской области проекта по строительству водохранилища Қараөзек емкостью 775 млн куб. м. Основная цель нового технического сооружения состоит в сохранении части безвозвратно сбрасываемой в Большое Аральское море через Кокаральскую дамбу воды. Данные меры позволят в вегетационный период обеспечивать орошение 31 тыс. га посевных земель Казалинского района и 11 тыс. га сенокосов и пастбищ, расположенных вдоль русла. Водохранилище Қараөзек включено в перечень 9 объектов водной инфраструктуры, строительство которых в стране должно быть осуществлено в приоритетном порядке.

Главе Правительства также доложили о планах по реконструкции Кокаральской дамбы, которая завершится в текущем году. В рамках реализации проекта будет восстановлена поврежденная плотина, а также каналы к морю через озера Қарашалан и Тұщы. Олжас Бектенов подчеркнул, что Правительством будет продолжена работа с соседними странами в вопросах эффективного использования водных ресурсов, соблюдения лимитов водозаборов и режимов работ каскада водохранилищ по бассейнам Сырдарья и Амударья.