Олжас Бектенов проверил работу таможенного поста на границе с КНР

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в область Жетысу ознакомился с развитием транспортно-логистической отрасли, которая занимает долю в 7% в структуре экономики региона, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам полугодия отмечается тенденция в сторону увеличения перевозки грузов автотранспортом с 55,7% в начале года до 101,1% за 6 месяцев.

На территории международного транспортно-логистического центра Nur Zholy Customs Service глава правительства ознакомился с автоматизированной системой учёта транспортных средств с применением технологии Cross-Docking.

Работа центра нацелена на наращивание грузооборота через внедрение новых технологий для упрощения и ускорения транзита. Объект возвращён государству в рамках демонополизации экономики. В январе на территории Центра открыт склад временного хранения Dostyk Customs Service, который способствует эффективной и быстрой таможенной обработке грузов на автомобильном пункте пропуска "Алаколь" и увеличению пропускной способности. На сегодня пропускная способность центра составляет 150-200 автотранспортных средств в сутки, среднесуточный грузооборот склада – 200-250 тонн. Потенциал грузооборота составляет 1,2 млн тонн товара в год.

В селе Достык также посещён многофункциональный грузоперевалочный терминал Dostyk TransTerminal, оборудованный железнодорожными путями различной колеи. Главе правительства доложили, что если за 7 месяцев 2021 года было погружено 66,2 тыс. контейнеров ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), то за аналогичный период этого года перегрузили 101 тыс. контейнеров, рост составил 35%. В целом прогноз на год составляет 180 тыс. контейнеров ДФЭ. Запланирована реализация проекта по строительству дополнительной площадки многофункционального грузоперевалочного терминала Dostyk TransTerminal и специализированной техники на 3,2 млрд. тенге мощностью 160 тыс. контейнеров ДФЭ в год с созданием 50 рабочих мест.

Премьер-министр также ознакомился с деятельностью таможенного поста "Алаколь", действующей схемой перемещения грузовых транспортных средств и ходом модернизации пункта пропуска. В рамках модернизации будут внедрены технологии контроля физических лиц, багажа, товаров и транспортных средств, а также связи, передачи и обмена данных. В целом будет увеличена пропускная способность с 200-250 грузовых автомобилей в сутки до 1000. Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце сентября.

Глава правительства поручил держать на контроле дальнейшее развитие транспортно-логистического потенциала и наращивание мощностей инфраструктуры для удовлетворения растущего грузопотока. За последний год двусторонний товарооборот между КНР и Казахстаном увеличился на 30%, достигнув 31,5 млрд долларов. Упрощение таможенных процедур придаст импульс дальнейшему укреплению позиции Казахстана как ключевого транзитного транспортного коридора в регионе. Отмечено, что современные цифровые решения, такие как Cross-Docking, доказавшие свою эффективность, должны быть масштабированы в других регионах.