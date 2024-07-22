Олжас Бектенов проверил качество возводимого в ЗКО жилья

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в Западно-Казахстанской области посетил самое отдалённое село Коржын Каратобинского района, пострадавшее в результате паводков, передаёт BaigeNews.kz.

Здесь строят 90 одноквартирных жилых домов взамен разрушенных. Работы по устройству фундамента полностью завершены. На этапе возведения стен находятся 34 дома, на этапе кровли – 56 домов. Общая готовность объектов достигает 50%.

Ранее по поручению премьер-министра количество работающих на участке было увеличено на 30%. На сегодня на объектах работают 288 человек. Работы ведутся согласно графику.

Олжас Бектенов обратил особое внимание на качество возводимых строений.

В селе Коржын работают шесть подрядных организаций. Отмечено, что в случае нарушения требований утверждённых строительных норм при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ компании будут привлечены к ответственности.

Согласно проекту, в домах предусмотрен ленточный фундамент толщиной 400 мм, высота от основания фундамента составит 1500 мм. При кладке стен применён облицовочный силикатный красный кирпич, керамзитоблок, минераловатная плита. Проектом предусмотрено проведение инженерных сетей.

Премьер-министр отметил важность использования материалов отечественного производства в ходе строительно-ремонтных работ.

В селе функционирует школа на 400 мест, где ведутся ремонтные работы. Для будущих жильцов новостроек будет возведена детская площадка.

"Недочётов в работе быть не должно. Глава государства поручил обеспечить соответствующее качество домов. Жильё необходимо сразу подключить ко всем инженерным сетям. При этом важно обеспечить скорейшее восстановление дорожной инфраструктуры и социальных объектов. Больницы, школы и детсады нужно строить уже с учётом современных требований качества и технического оснащения", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ряд поручений дан министерствам и акимату.