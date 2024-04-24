Олжас Бектенов проверил берегоукрепительные работы в преддверии второго пика паводков в Атырау

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках исполнения поручений главы государства проверил ход принимаемых мер для снижения опасности подтоплений в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

В областном центре Олжас Бектенов во время осмотра укреплений жилых массивов оценил готовность города к прогнозируемой второй волне паводков. На западе обстановка остаётся сложной по причине сброса воды из Ириклинского водохранилища в РФ, а также из-за больших паводковых расходов крупных боковых притоков в реку Жайык и соответствующим повышением уровня воды.

После пика паводков в Западно-Казахстанской области сток движется по руслу реки в сторону Атырауской области, впадая в Каспийское море. За прошедшие сутки за счёт поступления воды со стороны ЗКО в Атырау зафиксирован подъём уровня на 6 см (общий подъём сначала паводков 227 см).

На месте осмотрены темпы работ по берегоукреплению жилых массивов, а также дноуглублению реки Жайык для повышения пропускной способности. Проверена готовность сил к усиленной работе в пиковый период.

Глава правительства поручил нарастить силы – оперативно обеспечить переброс военнослужащих и техники в Атыраускую область из регионов, где отмечается стабилизация паводковой ситуации.

На сегодня завершено 92% противопаводковых превентивных мер. Для эффективного проведения работ город разделён на 111 секторов. Возведены защитные дамбы протяжённостью 482 км. Завершённые участки проинспектированы техническим надзором.

В работах задействовано порядка 6 тыс. военнослужащих МЧС, МВД, Минобороны, Нацгвардии, сотрудников акимата, около 2 тыс. единиц техники. Активное содействие оказывается со стороны волонтёров.

В рамках субботника по берегоукреплению в работах по защите города приняли участие порядка 9 тыс. волонтёров.

Кроме того, чтобы увеличить пропускную способность воды из реки Жайык в Каспийское море ведутся дноуглубительные работы. Для очистки, углубления и расширения водных путей используются специальные судна техфлота, гидравлические экскаваторы.

Противопаводковые работы ведутся на оросительно-обводнительных системах. В Атырауской области 14 из 15 каналов расположены вдоль реки Жайык. По четырём системам (Соколок, Нарын, Чёрная речка, Баксай) имеется возможность пропуска паводковых вод самотёком. В этой связи очищаются каналы и производится разрыв бровки канала в целях использования рельефа местности для отвода воды.

К примеру, компанией NCOC ведутся земляные работы по устройству дополнительного обводного канала "Соколок" протяжённостью 24 км с демонтажем существующих сооружений. Суммарно данные отводные каналы имеют возможность разгрузить паводковую воду в расходе 139,9 м3/сек.

На всех головных водозаборах силами сотрудников насосных станций осуществляется круглосуточное дежурство.

Опасная зона включает населённые пункты Жарсуат и Курылыс, на этой территории расположены 10,5 км дамб. В настоящее время на данной территории дамбы возведены специальной техникой. Также поднимаются дамбы в поселках Индербор, сёлах Елтай, Есбол, Коктогай, Будене, Орлик и Ынтымак, где есть вероятность затопления. Берегоукрепительные работы ведутся в Индерском, Махамбетском, Исатайском районах и Курмангазы.

Вместе с тем в Жылыойском районе, пострадавшем от паводков, ведут ликвидацию последствий ЧС. Продолжается возобновление электро- и газоснабжения. Восстановлено газоснабжение в 201 доме, завершены дезинфекционные работы в 41 доме. Пострадавшим жителям для временной аренды жилья и на другие цели оказывается финансовая помощь в размере 100 МРП, 3 271 семья уже получила выплаты. Продолжает работу комиссия по оценке и возмещению ущерба.