В Правительстве состоялось заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассмотрен ход исполнения поручений Президента по сохранению экологического равновесия и обеспечению устойчивого социально-экономического прогресса страны. Заслушаны доклады акимов г. Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей о реализации Плана мероприятий по достижению индикаторов "зеленой экономики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК.

Рассмотрены ключевые экологические вызовы, включая вопросы загрязнения воздуха, управления отходами и меры по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, 15 городов в Казахстане имеют высокий уровень загрязнения воздуха, при этом в Алматы и Караганде он характеризуется как "очень высокий".

К диалогу были также приглашены эксперты: директор Научно-образовательного центра "Зеленая Академия" Бахыт Есекина, председатель Правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьева, исполнительный директор Казахстанской ассоциации по управлению отходами "KazWaste" Вера Мустафина.

Напомним, цифровизация экологии помогает защитить лес и окружающую среду в Казахстане.