Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов

Под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам возврата активов, передаёт BaigeNews.kz.



Комиссией одобрено заключение соглашений с субъектами Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" о передаче в пользу государства денежных средств и реализации социальных проектов на общую сумму более 525 млрд тенге. Помимо перечисления денежных средств в Специальный государственный фонд, Комиссией одобрено строительство за счет средств субъектов Закона: спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов на 120 мест в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями на

400 мест в Алматы.

"Как отметил Глава государства, все возвращенные средства должны работать на благо казахстанцев. С начала текущего года Комиссией одобрены соглашения по возврату активов на общую сумму свыше 900 млрд тенге. На эти средства уже начато строительство ряда объектов социальной инфраструктуры", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее по поручению Президента из Специального государственного фонда были выделены средства на строительство спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области и музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области.



Работа Комиссии продолжается.