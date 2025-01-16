Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам дальнейшего развития жилищного строительства и повышения доступности жилья, передаёт BaigeNews.kz. Рассмотрен ход работы по исполнению поручений Главы государства, озвученных в интервью газете "Ana tili". Участие в совещании приняли руководство министерств промышленности и строительства, национальной экономики, финансов, АО "Отбасы банк", АО ФНБ "Самрук-Казына", АО "НУХ "Байтерек".



Обсуждены подходы по трансформации "Отбасы банк" в институт развития и активизации работы по привлечению частных средств для дальнейшего развития отрасли, а также предложения по финансированию льготных программ, включая поддержку работников промышленных предприятий и запуск новых продуктов. На сегодня уже начата работа по улучшению жилищных условий семей специалистов рабочих профессий с крупными предприятиями, такими как "Каражанбасмунай", "Шубарколь комир", "Евроазиатская энергетическая корпорация", "ССГПО", "ТНК "Казхром", "Алюминий Казахстана", "Казахстанский электролизный завод" и другими организациями.



Руководитель Правительства отметил необходимость расширения льготной программы ипотечного и арендного жилья для технических специалистов в рамках объявленного Года рабочих профессий. Трансформация Банка нацелена на усиление его работы по предоставлению жилья нуждающимся гражданам по принципу "одного окна" и в целом на развитие экономики страны.



По данным Министерства промышленности и строительства, по итогам 2024 года в Казахстане введены рекордные 18,9 млн кв. м жилья, что на 6,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Индекс физического объема отрасли за год составил 113,1%. Ведется работа по исполнению поставленной Президентом задачи по достижению показателей в 111 млн кв.м к 2029 году.



В рамках мер государственной поддержки гражданам предоставляется арендное, кредитное жилье, реализуются программы "2-10-20", "5-10-20", и др. В 2024 году "Отбасы банк" было выдано 71 452 займа на сумму 1,29 трлн тенге, из которых 39,8% – на приобретение первичного жилья. Совокупно по программам "Отау" и "Наурыз" выдано 10 003 займов на сумму 251,9 млрд тенге.