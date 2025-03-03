Олжас Бектенов провел переговоры в Азербайджане
Первая встреча была с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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В рамках официального визита в Баку Премьер-министра Олжаса Бектенова принял Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Переданы теплые слова приветствия от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.
Благодаря доверительным отношениям глав двух государств казахстанско-азербайджанское сотрудничество выведено на новый качественный уровень партнерства.
В ходе межправительственных переговоров с Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в транспортно-логистической отрасли, развития культурно-гуманитарных связей.
В 2024 году товарооборот между двумя странами составил $533 млн. Казахстан готов нарастить поставки 130 видов несырьевых товаров в Азербайджан на сумму свыше $340 млн. Внимание уделено взаимодействию в транспортно-логистической сфере. За прошлый год объем перевозок грузов по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута вырос на 62% и достиг 4,5 млн тонн. Между железными дорогами двух стран завершена интеграция платформы Digital Trade Corridor.
Стороны подтвердили намерение приложить все усилия для поднятия двустороннего товарооборота на более высокий уровень.
По итогам встреч подписан ряд двусторонних документов. Среди них документ по проектированию и строительству подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Казахстан-Азербайджан. Проект имеет стратегическое значение для повышения качества и надежности связи, расширения передачи данных между Азией и Европой.
Также в ходе переговоров обсуждено взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере. Азербайджанская сторона высоко оценила вклад Казахстана в процесс восстановления Карабаха.
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