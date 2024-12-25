Премьер-министр Олжас Бектенов проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ситуации в связи с авиакатастрофой вблизи Актау, передаёт BaigeNews.kz.



Главе государства доложено о проводимой Правительственной комиссией работе по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта Актау.



На месте происшествия приняты меры для оказания полной поддержки пострадавшим. Мобилизованы силы ЧС, задействованы свыше 430 сотрудников личного состава и порядка 80 единиц техники. Госпитализированы 29 человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Совместно с правительством Азербайджана необходимая помощь оказывается иностранным гражданам и семьям погибших пассажиров.



Президент поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.