  • 25 Декабря, 18:05
  • BAIGENEWS

Олжас Бектенов проинформировал президента о ситуации в связи с авиакатастрофой вблизи Актау

Совместно с правительством Азербайджана необходимая помощь оказывается иностранным гражданам и семьям погибших пассажиров.

Сегодня, 16:37
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 16:37
Сегодня, 16:37
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Фото: akorda.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ситуации в связи с авиакатастрофой вблизи Актау, передаёт BaigeNews.kz
 
Главе государства доложено о проводимой Правительственной комиссией работе по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта Актау.
 
На месте происшествия приняты меры для оказания полной поддержки пострадавшим. Мобилизованы силы ЧС, задействованы свыше 430 сотрудников личного состава и порядка 80 единиц техники. Госпитализированы 29 человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Аварийно-спасательные работы продолжаются. 

Совместно с правительством Азербайджана необходимая помощь оказывается иностранным гражданам и семьям погибших пассажиров. 
 
Президент поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран. 

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