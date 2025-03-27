Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с бизнес-сообществом Павлодарской области, в рамках которой были обсуждены меры поддержки отечественных производителей, нацеленные на реализацию поручений Главы государства по построению сильной экономики, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи с предпринимателями региона Олжас Бектенов подчеркнул, что Правительством проводится работа по всесторонней поддержке отечественных товаропроизводителей. В сфере госзакупок расширен перечень товаров, работ и услуг отечественных производителей, оптимизированы процедуры закупок и внедрен механизм долгосрочных договоров. В АПК увеличено льготное кредитование, что позволило добиться рекордно высокого урожая в 2024 году. Для развития реального сектора экономики предусмотрено расширение финансирования и создание гарантийных фондов, что обеспечивает поддержку малого бизнеса. Запущен Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов с инвестициями в 13 трлн тенге на ближайшие пять лет. Премьер-министр призвал предпринимателей к активному участию в программах господдержки, подчеркнув необходимость развития в первую очередь приоритетных направлений, в которых имеется экономический потенциал.

"Глава государства неоднократно акцентировал внимание на развитии и поддержке предпринимательства. Для этого мы создаем наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса. На прошлой неделе я провел встречу с банками второго уровня. Они намерены расширить финансирование реального сектора экономики. Поэтому мы ждем от вас перспективные проекты, новые точки для роста и расширение выхода на экспортные рынки. Необходимо развивать такие приоритетные сферы, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, энергетика и машиностроение, туризм. Это принесет пользу в виде повышения качества продукции и конкурентоспособности компаний, создания новых рабочих мест, увеличения доходов населения и поступлений в бюджет",— отметил Олжас Бектенов. Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков доложил о работе по улучшению условий для ведения бизнеса и его акцентированной поддержки. Для снижения административной нагрузки внедрено регулирование предпринимательской деятельности "с чистого листа", сокращено 10 тыс. необоснованных требований, а также оптимизирована система проверок, что позволило уменьшить их количество почти в два раза по сравнению с 2019 годом. В текущем году в рамках Комплексной программы поддержки предпринимательства планируется выделить 271,1 млрд тенге. Из них 12,5 млрд тенге будут направлены на поддержку предпринимателей Павлодарской области. Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков доложил о работе по улучшению условий для ведения бизнеса и его акцентированной поддержки. Для снижения административной нагрузки внедрено регулирование предпринимательской деятельности "с чистого листа", сокращено 10 тыс. необоснованных требований, а также оптимизирована система проверок, что позволило уменьшить их количество почти в два раза по сравнению с 2019 годом. В текущем году в рамках Комплексной программы поддержки предпринимательства планируется выделить 271,1 млрд тенге. Из них 12,5 млрд тенге будут направлены на поддержку предпринимателей Павлодарской области.

В 2025 году в регионе планируется запуск пяти проектов в обрабатывающей отрасли на сумму более 125,3 млрд тенге с созданием 1 237 рабочих мест.

Председатель правления холдинга "Байтерек" Рустам Карагойшин сообщил о принимаемых мерах по поддержке бизнеса. Так, в 2025 году планируется направить 8 трлн тенге на финансирование предпринимательства, жилищного строительства и инвестиционных проектов, с увеличением до 10 трлн тенге к 2027 году. Будут созданы гарантийные фонды: для крупного бизнеса - с госгарантиями до 1,5 трлн тенге, что позволит обеспечить финансирование проектов на сумму до 5 трлн тенге, и для МСБ - с гарантиями до 85% от суммы займа. Помимо этого предусмотрена совместная работа с банками.