Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в очередном заседании Совета глав правительств СНГ, прошедшем в Туркменистане, передаёт BaigeNews.kz.

По прибытии в Ашхабад Олжаса Бектенова принял президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Глава Правительства РК передал теплые слова приветствия от президента Касым-Жомарта Токаева. В ходе беседы отмечен высокий уровень двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении. Товарооборот между двумя странами за год вырос на 28% и составил 563 миллиона долларов. По итогам трёх месяцев взаимная торговля составила 105 миллионов долларов.

Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере, а также реализации совместных казахско-туркменских проектов в области сельского хозяйства.

На заседании СГП СНГ состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в Содружестве. По итогам встречи принят пакет документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в различных сферах.

Главы правительств обсудили аспекты экономического сотрудничества. Рассмотрен ряд вопросов по развитию сотрудничества в области транспорта, энергетики, химической промышленности, экологии и обращения с опасными отходами, здравоохранения, противодействия правонарушениям в области интеллектуальной собственности.

Олжас Бектенов отметил необходимость углубления торговых связей за счет расширения товарной номенклатуры и эффективной логистики. Функционирование уникальных механизмов, в частности зоны свободной торговли, позволяет укреплять экономический потенциал Содружества. Отдельно глава правительства Казахстана остановился на вопросе улучшения инвестиционной экосреды СНГ.

Особое внимание было уделено развитию транспортных коридоров в СНГ. В Казахстане сформирована сеть транзитных трансконтинентальных маршрутов с общей суммой привлечённых инвестиций свыше 35 миллиардов долларов, что позволяет осуществлять более 80% сухопутных перевозок между Европой и Азией через территорию страны.

Для создания эффективных логистических цепочек Олжас Бектенов отметил необходимость усиления взаимодействия по гармонизации тарифной политики и цифровизации таможенных процедур. Также в ходе заседания рассмотрены меры активизации взаимодействия в сельскохозяйственной отрасли и по вопросам обеспечения продовольственной безопасности.

"Мы нацелены на обеспечение экономической самодостаточности, создание прочного "промышленного каркаса" страны, обновление критической инфраструктуры, перезагрузку агропромышленного комплекса и эффективное использование транспортно-логистического потенциала Казахстана. Мы уверены, что для полноценной реализации этих целей важно также усилить кооперацию с нашими основными партнерами", — подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов.

По итогам заседания подписано 11 документов, содействующих дальнейшему развития сотрудничества. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в российском Сочи 7-8 ноября.

На полях заседания также состоялась двусторонняя встреча премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и председателя Кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жапарова. Обсуждены вопросы реализации совместных договорённостей по развитию торгово-экономического сотрудничества по итогам визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан. Главы правительств подтвердили намерение активизировать работу по достижению поставленной главами двух государств новой задачи по доведению объёма товарооборота до 3 миллиардов долларов.