Олжас Бектенов прилетел в Кыргызстан

В Кыргызстан с рабочей поездкой прибыл премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. В международном аэропорту "Манас" его встретил первый заместитель председателя Кабинета министров КР Адылбек Касымалиев, передаёт BaigeNews.kz.

Бектенов прилетел в Бишкек для участия в 12-м заседании кыргызско-казахстанского Межправительственного совета, где обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по приоритетным направлениям.