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Олжас Бектенов прилетел в Кыргызстан

Он примет участие в 12-м заседании кыргызско-казахстанского Межправительственного совета.

Сегодня, 20:39
АВТОР
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gov.kg Сегодня, 20:39
Сегодня, 20:39
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Фото: gov.kg

В Кыргызстан с рабочей поездкой прибыл премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. В международном аэропорту "Манас" его встретил первый заместитель председателя Кабинета министров КР Адылбек Касымалиев, передаёт BaigeNews.kz.

Бектенов прилетел в Бишкек для участия в 12-м заседании кыргызско-казахстанского Межправительственного совета, где обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по приоритетным направлениям.

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