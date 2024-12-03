Олжас Бектенов прилетел в Кыргызстан
Он примет участие в 12-м заседании кыргызско-казахстанского Межправительственного совета.
Сегодня, 20:39
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Сегодня, 20:39Сегодня, 20:39
123Фото: gov.kg
В Кыргызстан с рабочей поездкой прибыл премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. В международном аэропорту "Манас" его встретил первый заместитель председателя Кабинета министров КР Адылбек Касымалиев, передаёт BaigeNews.kz.
Бектенов прилетел в Бишкек для участия в 12-м заседании кыргызско-казахстанского Межправительственного совета, где обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по приоритетным направлениям.
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