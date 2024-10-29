Олжас Бектенов: при модернизации ЖКХ приоритет – товарам отечественного производства

Председатель Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев на заседании Правительства озвучил ряд предложений касательно внедрения стимулирующих мер для бизнеса в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, разрабатываемого по поручению Президента, передаёт BaigeNews.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность всестороннего обсуждения с бизнесом ключевых направлений проекта.

"Я неоднократно поручал, чтобы в проекте был предусмотрен серьезный приоритет товарам отечественных производителей. Поэтому в нацпроекте это будет прописано, соответствующее поручение есть.

Проект надо будет обсудить с бизнесом, в том числе с Союзом машиностроителей на предмет того, насколько правильно и четко мы прописали защиту отечественных товаропроизводителей и наши обязательства по закупу именно отечественной продукции. Прошу представителей всех отраслевых ассоциаций дать свои предложения. Порядка 10 трлн тенге планируется на эту программу выделить, поэтому это большие объемы для нашего бизнеса", — отметил Олжас Бектенов.