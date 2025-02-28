Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов представил нового руководителя министерства промышленности и строительства коллективу ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

Он поблагодарил Каната Шарлапаева за вклад в развитие отраслей, в особенности обрабатывающей промышленности. Проведена масштабная работа по расширению мер поддержки отечественного производителя, совершенствованию законодательства. За прошедший год объём обрабатывающей промышленности увеличился на 5,9%, достигнут наиболее динамичный рост за последние 10 лет.

После руководитель правительства озвучил задачи, поставленные Главой государства для закрепления достигнутых результатов и обеспечения дальнейшего роста обрабатывающей промышленности.

Новому министру Ерсайыну Нагаспаеву даны поручения по активизации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью для обеспечения импортозамещения и расширения экспорта. Акцент - на тесном взаимодействии с инвесторами и бизнесом.

Перед коллективом МПС также обозначены задачи по исполнению поручений президента в части развития строительной отрасли и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.