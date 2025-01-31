Олжас Бектенов представил участникам Международного цифрового форума Digital Almaty 2025 видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом, передаёт BaigeNews.kz.

Он создан на основе текстовой информации. Разработчиком платформы стала отечественная IT-компания Higgsfield, входящая в топ-25 стартапов мира по версии Google. На сегодня им пользуются 2 миллиона человек.