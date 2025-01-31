  • 31 Января, 19:02
  • BAIGENEWS

Олжас Бектенов представил на Digital Almaty видео будущего

Ролик создан ИИ на основе текста.

Сегодня, 18:05
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
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Фото: primeminister.kz

Олжас Бектенов представил участникам Международного цифрового форума Digital Almaty 2025 видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом, передаёт BaigeNews.kz.

Он создан на основе текстовой информации. Разработчиком платформы стала отечественная IT-компания Higgsfield, входящая в топ-25 стартапов мира по версии Google. На сегодня им пользуются 2 миллиона человек.

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