Нашей стране нужен альтернативный источник постоянной энергии - Олжас Бектенов

Премьер-Министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область проверил ход реализации Послания Президента "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", передаёт BaigeNews. В частности, на примере ряда объектов в селе Бадамша руководитель Правительства ознакомился с решением инфраструктурных проблем в энергетическом секторе и повышением качества образования.

Во время посещения ветровой электростанции итальянской энергетической компании ENI руководителю Правительства было доложено о функционировании ВЭС "Бадамша", "Бадамша-2". В реализацию данных проектов вложено 69 млрд тенге частных инвестиций. На данный момент турбины "Бадамша-2" являются самыми большими в Казахстане. Ежегодная выработка электроэнергии в рамках проекта составляет около 195 ГВт*ч, что эквивалентно энергопотреблению около 37 тыс. домохозяйств и позволяет сократить выбросы CO2 на 172 тыс. тонн в год.

Кроме того, руководитель Правительства был проинформирован о ходе реализации совместного с АО "НК "КазМунайГаз" проекта – гибридной электростанции в г. Жанаозен Мангистауской области.

Во время осмотра производственных мощностей Arm Wind Премьер-Министр отметил важность сочетания экономической стабильности с экологической устойчивостью и подчеркнул необходимость дальнейшего развития энергетической инфраструктуры с прицелом на декарбонизацию и нулевые выбросы.

В целом, в Актюбинской области потребляемая мощность в среднем составляет 947 МВт, из них генерация местными источниками – 496 МВт (52%). Дефицит электроэнергии составляет 451 МВт (48%). Исходя из динамики увеличения нагрузки, а также прогноза KEGOC, планируется, что к 2028 году объем потребления электроэнергии в Актюбинской области составит 1 270 МВт.

"Ветровые и солнечные электростанции являются важной частью общей работы по увеличению доли "зеленой" энергии в Казахстане, на сегодня они обеспечивают 6% от общего объема электроэнергии в стране. В то же время около 70% энергетического сектора страны зависит от угольных электростанций. К сожалению, высокий уровень износа ТЭЦ в стране и растущий объем потребностей приводит к энергозависимости. Мы это видим на примере Актюбинской области, которая закупает электроэнергию в северных регионах Казахстана и России. Для долгосрочной энергетической стабильности нашей стране нужен альтернативный источник постоянной энергии", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Как известно, 6 октября состоится республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. В случае поддержки народа развитие атомной энергетики позволит обеспечить страну стабильным и экологически чистым энергоснабжением.

В рамках исполнения поручений Президента в Казахстане модернизировано около 1 тыс. школ в малых городах и селах, приобретено более 1,5 тыс. предметных кабинетов.

"Качественное образование должно быть доступно всем жителям вне зависимости от места проживания. Сократить разрыв в качестве образования между городом и сельской местностью – один из главных приоритетов работы Правительства. И в этом направлении мы всецело поддерживаем активный бизнес, заинтересованный в социальном благополучии и развитии наших граждан, особенно в селах", — подчеркнул Олжас Бектенов.

В селе Бадамша Премьер-Министр осмотрел результаты модернизации средней школы №2. Учебное заведение, построенное 55 лет назад, одним из первых в регионе вошло в республиканский проект "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности". Приобретены современная мебель, интерактивные панели, компьютеры, оборудованы STEAM-лаборатория, ART-студия, телестудия, кабинет музыки, Intellectum холл, библиотека, актовый и спортивный залы.

Премьер-Министр ознакомился с новыми элементами образовательного процесса, которые стали доступны в школе после модернизации. Школьники представили свои проекты в области защиты и сохранения биоразнообразия, анализа и изучения свойств растений, которые можно использовать в медицине, экологии, безопасности, и др.

Директор Фонда устойчивого развития образования Данияр Токтарбаев сообщил, что цель программы – открыть по одной опорной школе в каждом из 169 районных центров и 27 моногородов Казахстана. В Актюбинской области на сегодня созданы 12 опорных школ, за каждой из которых закреплены по 3 малокомплектные школы. Всего за 3 года реализации проекта в 134 сельских школах страны обновлена материальная база, 5 тыс. учителей приняли участие в программе повышения квалификации. Ведущие преподаватели НИШ обеспечивают мониторинг качества образования, ведут программу интенсивного обучения сельских педагогов и оказывают им методологическую поддержку.