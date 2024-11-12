Олжас Бектенов поручил взять на учет дома социально уязвимых казахстанцев

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос пожарной безопасности в отопительный период, передаёт BaigeNews.kz.



Руководитель Правительства обратил внимание на необходимость качественной реализации профилактических мероприятий и контроля за соблюдением требований безопасности. МЧС поручено провести работу по усилению полномочий газотехнической инспекции, акиматам совместно с министерством – организовать месячник пожарной безопасности. Особое внимание важно уделить семьям из социально уязвимых слоев населения.

"В первую очередь, следует взять на учет дома социально уязвимых слоев населения. Они должны быть в зоне особого контроля. Во всех таких домах должны быть бесплатно установлены датчики угарного газа. Здесь хочу отметить, что недостаточная работа по установке датчиков проводится акиматами Жетысуской, Акмолинской, Актюбинской областей и города Алматы. Охват составляет от 2 до 14%. Данным акиматам следует активизировать работу в этом направлении", – поручил Олжас Бектенов.

Также Олжас Бектенов поручил активизировать проведение рейдов и обходов частного жилого сектора для информирования населения о мерах противопожарной безопасности



Премьер-министр отметил важность информационной работы по повышению культуры безопасности населения.

"Многие эксплуатируют неисправные печи. Нарушают элементарную технику безопасности. В этой связи министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с министерством внутренних дел и акиматами надо активизировать проведение рейдов и обходов частного жилого сектора, в ходе которых вести разъяснительную работу по повышению культуры безопасности населения", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству культуры и информации совместно с местными исполнительными органами поручено проработать вопросы трансляции профилактических материалов в СМИ и социальных сетях.

Перед МЧС поставлена задача обеспечить эффективную координацию заинтересованных госорганов и акиматов по вопросам предупреждения пожаров в отопительный период.

Напомним, министерством по чрезвычайным ситуациям проводится комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по стране. Премьер-министр поручил акиматам усилить контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования.