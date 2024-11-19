Олжас Бектенов поручил выдавать займы аграриям с начала декабря

Запустить выдачу займов аграриям с первого декабря для успешного проведения весенне-полевых и уборочных работ 2025 года поручил Премьер-министр Казахстана, передает BaigeNews.kz.

На заседании правительства рассмотрели меры по реализации поручений Президента, озвученных на первом Форуме работников сельского хозяйства. Олжас Бектенов дал ряд поручений для достижения поставленных целей.

Один из ключевых факторов устойчивого развития агропромышленного сектора – это доступное кредитование. В этой связи Глава Кабмина поручил министерству сельского хозяйства и холдингу "Байтерек" оперативно сформировать пул заявок и с начала зимы приступить к выдаче займов аграриям для качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ. Продкорпорации нужно обеспечить прямой закуп зерна у фермеров по приемлемым ценам.

Кроме того, Премьер-министр отметил, что в этом году объем льготного финансирования на покупку сельхозтехники существенно увеличили.