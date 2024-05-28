Олжас Бектенов поручил ускорить оценку ущерба от паводков

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил ускорить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан из паводков, передаёт BaigeNews.kz.

"Поручаю акиматам совместно с Министерством промышленности до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан. Необходимо адресно и с пониманием относиться к ситуации, в которую попали наши граждане. Работу надо провести максимально оперативно", - заявил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.

В свою очередь заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев сообщил, что на 28 мая по республике единовременную выплату в размере 100 МРП получили 30 538 семьи.

"Основные риски связаны с восстановлением жилья. Поэтому акимам регионов необходимо данный вопрос взять на особый контроль и на ежедневной основе проводить работу с населением на местах, давать разъяснения по каждому возникающему вопросу. В настоящее время по республике в результате паводков пострадали порядка 12 155 домов, а также 18 321 дачных строений, из которых 5 353 дачных строений являются единственным жильем для пострадавших. По состоянию на 28 мая по республике обследовано 15 093 (84%) домов и дачных строений, проведена оценка только по 11134 (64%). Необходимо отметить, низкие темпы обследования в отдельных регионах. Кроме того, работа по техническому обследованию и оценке должна быть скоординирована и обеспечить все необходимые заключения в максимально короткие сроки. К примеру, в Западно-Казахстанской области при 4 тыс. подтопленных домов обследовано 2176 (54%), проведена оценка по 770 домам. В Актюбинской области обследовано 3679 домов (73%), проведена оценка 1673 домов", - отметил он.

В пример он привел работу акиматов Атырауской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, где практически завершены работы по обследованию и оценке пострадавших домов. При этом согласно заключениям, в целом по стране более 9 тыс. домов подлежат восстановлению. 4 315 признаны аварийными. В итоге, там начато строительство 1847 домов и квартир, на вторичном рынке планируется приобрести 3417 квартир и домов.