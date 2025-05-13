Премьер-Министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства поинтересовался у министра сельского хозяйства, какие меры принимаются для борьбы с саранчой, передаёт BaigeNews.kz.

Глава МСХ Айдарбек Сапаров сообщил, что на борьбу с вредителями из государственного бюджета выделено 7,1 млрд тенге. По его словам, подрядчики определены, в Туркестанской области обработано уже 90% сельхозугодий, оставшиеся 10% планируют завершить до конца месяца.

Сапаров отметил, что особую тревогу вызывает ситуация в сопредельном Узбекистане, где обработано лишь 50% территории. В связи с этим Минсельхоз усилил контроль за приграничными зонами.

По итогам обсуждения Премьер-Министр поручил акиматам регионов обеспечить качественное проведение обработки и активизировать межведомственное взаимодействие для недопущения распространения саранчи. Особое внимание он рекомендовал уделить Туркестанской и Жамбылской областям.