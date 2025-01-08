Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил усилить контроль за соблюдением безопасных условий труда, передает BaigeNews.kz.

"Нужно принимать превентивные меры по недопущению трудовых конфликтов на предприятиях. Поручаю Вам вести жесткий мониторинг за соблюдением безопасных условий труда рабочих, в том числе внедрить цифровую карту предприятий", - сказал Олжас Бектенов.

Профильному министерству Бектенов поручил обеспечить тесное взаимодействие с Международной организацией труда для продвижения принципов достойного труда и ратификации соответствующих конвенций.

"Развитие человеческого капитала является одним из важных факторов долгосрочного и устойчивого экономического роста. Именно благодаря профессионалам своего дела развивается экономика и повышается благосостояние всех граждан. Поэтому мы будет принимать последовательные меры для повышения статуса человека труда. В этой связи 2025 год объявлен Главой государства Годом рабочих профессий", - отметил на заседании Правительства Олжас Бектенов.

Напомним, спрос на рабочие кадры в ближайшие годы составит более 1, 5 млн человек в Казахстане.