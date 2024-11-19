Следует принять конкретные меры - Олжас Бектенов о питании в школах

Премьер-министр поручил разработать и принять единый Стандарт питания в рамках реализации задач Президента по повышению качества еды в школьных столовых, передаёт BaigeNews.kz.



На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы обеспечения учащихся начальной школы и детей из малообеспеченных семей бесплатным горячим школьным питанием.



Руководитель Правительства подчеркнул, что качество предоставляемого детям питания требует серьезного пересмотра.

"На сегодня в 403 школах отсутствуют столовые, в них дети не получают полноценного горячего питания. Необходимо навести полный порядок в организации безопасного школьного питания, особенно в малокомплектных и отдаленных школах. Следует принять конкретные меры по улучшению качества питания и повышению ответственности поставщиков", — обратил внимание руководитель Правительства.

Премьер-министр поручил до конца года принять Стандарт питания. Документ должен быть разработан с привлечением экспертов и ученых. Соответствующая задача поставлена перед министерствами просвещения и здравоохранения.



Министерствам просвещения и финансов поручено принять меры по автоматизации реестра недобросовестных поставщиков и установления административной ответственности всех участников закупок.



Акиматам нужно взять на особый контроль вопрос улучшения материально-технической базы школьных столовых. Кроме того, необходимо произвести перерасчет стоимости питания с учетом уровня инфляции и выделить на это дополнительные средства. Для обеспечения прозрачности использования бюджетных средств до конца года важно установить аппаратно-программные комплексы, предусмотреть их интеграцию с "Социальным кошельком".



Министерству здравоохранения поручено усилить меры по мониторингу и санитарно-эпидемиологическому контролю за организацией детского питания, внести необходимые нормативные поправки.