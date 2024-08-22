Олжас Бектенов поручил повысить эффективность инструментов холдинга "Байтерек"

Под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова состоялось заседание совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Глава правительства проинформирован о результатах инвестиционной и финансовой деятельности холдинга, его дочерних структур и проводимой ими работе по внедрению новых инструментов поддержки отечественных товаропроизводителей в рамках реализации государственных программ, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель правления НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин доложил о ходе разработки Программы финансирования оборотного капитала предприятий пищевой промышленности, в рамках которой отечественным товаропроизводителям будут предоставлены краткосрочные инструменты торгового финансирования, такие как товарное кредитование и факторинг для переработчиков в АПК. Данные меры позволят увеличить оборотный капитал действующих производств и создадут условия для открытия новых предприятий.

Дочерней структурой холдинга – АО "Аграрная кредитная корпорация" – запущен пилотный проект "Расщепление ставки вознаграждения", нацеленный на поддержку растениеводства. Аграриям предоставляется льготное финансирование, при этом субсидирование ставки осуществляется за счет поставщиков товаров, а не бюджетных средств. При положительном результате на примере ТОО "FOODGRAIN" проект планируется масштабировать по стране.

Прорабатывается вопрос интеграции отечественной онлайн платформы строительных материалов material.kz с товарными биржами, что позволит повысить прозрачность ценообразования на рынке стройматериалов. На платформе зарегистрировано 217 отечественных производителей и поставщиков стройматериалов, размещено 614 категорий товаров.

В рамках оказываемых НУХ "Байтерек" мер поддержки бизнеса предусмотрены встречные обязательства по соблюдению внутристрановой ценности в проектах, где заложен основной критерий по приобретению отечественных товаров и услуг на сумму не менее 30% от суммы финансирования. Глава правительства поручил пересмотреть данный порог в сторону повышения.

"Я открыто заявил на заседании правительства, что мы будем придерживаться политики экономического патриотизма. Доля внутристрановой ценности в финансируемых проектах может быть значительно выше 30%. К примеру, у нас есть отрасли, производящие дорогостоящее оборудование. Здесь не нужен шаблонный подход, необходимо анализировать и смотреть в разрезе отдельных отраслей или конкретных проектов. Поручаю проработать данный вопрос совместно с Министерством промышленности и строительства", — отметил Олжас Бектенов.

Глава правительства поручил руководству холдинга и курирующим министерствам обеспечить эффективность действующих инструментов поддержки отечественных товаропроизводителей, усилить работу по информированию о них бизнеса, а также продолжить анализ рынка и разработку новых предложений.

По итогам совещания утверждены годовой отчет АО "НУХ "Байтерек" за 2023 год, отчёт по исполнению Плана развития на 2014–2023 годы и ряд других документов.

Структурными подразделениями НУХ "Байтерек" за полтора года оказана поддержка отечественным производителям на 1,2 триллиона тенге. В рамках лизингового финансирования поддержано 27 казахстанских производителей, реализовано около 22 тысяч единиц транспортной техники на 677,5 миллиарда тенге. По линии Банка развития Казахстана общий объём закупа товаров, работ и услуг составил 181,2 миллиарда тенге, из них доля отечественных производителей - 106,3 миллиарда тенге. Объём принятых обязательств Экспортно-кредитного агентства составил 466,9 миллиарда тенге, экспортная выручка - 860 миллиардов тенге. АО "Qazaqstan Investment Corporation" поддержано 9 проектов на сумму 26 миллиардов тенге.