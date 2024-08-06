Олжас Бектенов поручил пересмотреть требования к вузам на соответствие мировым стандартам

Глава правительства подчеркнул, что в высшем образовании тон должны задавать национальные вузы и филиалы ведущих зарубежных университетов. Министерству науки и высшего образования поручено выработать требования к филиалам в части ожидаемых результатов их работы, передаёт BaigeNews.

"Необходимо создать экспертный совет, пересмотреть требования ко всем университетам на предмет их соответствия мировым стандартам. Все вузы должны тесно работать с предприятиями. Студенческие, магистерские работы должны иметь практическую ценность для экономики страны. Поручаю министерствам науки и просвещения принять Комплексный план по популяризации науки и технологий", – отметил Олжас Бектенов.

Актуальным вопросом также является дефицит мест в общежитиях для учащихся колледжей и вузов. Глава Правительства подчеркнул, что ни один приезжий студент не должен остаться без жилья.



Акимам регионов, министрам просвещения и высшего образования поручено взять на персональный контроль все озвученные вопросы. Все объекты образования должны быть готовы к началу учебного года на 100%.