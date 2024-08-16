Олжас Бектенов поручил держать ход уборочной кампании на особом контроле

Глава правительства Олжас Бектенов провел совещание по вопросам подготовки к уборочной кампании, передаёт BaigeNews. Заслушаны министр сельского хозяйства, вице-министры экологии и природных ресурсов, энергетики, акимы Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей.

По поручению главы государства правительством на проведение весенне-полевых и уборочных работ в текущем году выделено рекордное финансирование в размере 580 млрд тенге. В 5 раз увеличена сумма, направленная на приобретение в лизинг сельскохозяйственной техники. Расширение мер поддержки от государства позволило аграриям успешно провести посевную кампанию.

По информации Министерства сельского хозяйства, массовые уборочные работы в Казахстане начнутся в третьей декаде августа. Готовность сельскохозяйственной техники на сегодня составляет 98%. Всего будут задействованы более 149 тыс. тракторов, 38 тыс. зерноуборочных комбайнов и 14 тыс. жаток.

Глава правительства поручил создать оперативный штаб по проведению уборочной кампании для координации и контроля между профильными министерствами, акиматами и аграриями под руководством вице-премьера Серика Жумангарина.

"Качественный сбор и сохранение урожая имеют особое значение для страны. Необходимо в ежедневном режиме отрабатывать все возникающие вопросы. Это касается не только министерств, но и акиматов и самих фермеров. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей поручаю держать на особом контроле ход уборочных работ. Не менее важно обеспечить надлежащие условия хранения зерновых", — подчеркнул Олжас Бектенов.

На осенне-полевые работы аграриям отгружено более 64 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Согласно утвержденным графикам, всего в регионы будет поставлено порядка 355 тыс. тонн по фиксированной цене на уровне ниже рыночной. Приняты меры по обеспечению прозрачности и контроля за движением дизельного топлива.

Олжас Бектенов поставил задачу держать вопрос на постоянном контроле, в случае возникновения потребности – выделить аграриям дополнительные объемы дизтоплива на сушку зерна.

Общая емкость хранения зерна в республике составляет 30 млн тонн, данных мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая. Вместе с тем имеются вопросы высокой загруженности отдельных зернохранилищ.

Премьер-Министр поручил до 10 сентября освободить элеваторы от остатков урожая прошлого года. Акиматам областей совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции – не допустить необоснованного роста цен на услуги элеваторов.

Подчеркнута важность обеспечения сбыта произведенной продукции АПК, в том числе на приоритетных экспортных рынках. Министерству торговли и интеграции необходимо активизировать работу в данном направлении с партнерами из Китая, Ближнего Востока, Африки и др.

К слову, общая площадь сельскохозяйственных культур в Казахстане в т.г. составляет 23,3 млн га, из них площадь зерновых – 16,7 млн га. Уборочные работы начаты во всех регионах согласно структуре посевных площадей. На сегодня убрано 928,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 5,5%. При средней урожайности 19,3 ц/га намолочено 1,8 млн тонн зерна. Также собрано 418,2 тыс. тонн картофеля и 940,3 тыс. тонн овощей.