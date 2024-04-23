Олжас Бектенов поручил акиматам актуализировать списки очередников на жилье

В 2023 году акиматами регионов была начата работа по инвентаризации списков очередников на жилье, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу правительства. Заявителей проверяли на соответствие требованиям, предусмотренным для участия в жилищной программе.



В Акмолинской области было выявлено порядка 16 тыс. недобросовестных граждан, в Шымкенте – более 36 тыс. человек. При этом из очереди исключена не более чем десятая часть нарушивших требования.



Олжас Бектенов поручил разобраться с недобросовестными заявителями и исключить нарушителей из списков по итогам проверки.

"Всем акиматам необходимо завершить работу по актуализации списков до конца 1-го полугодия. Всё должно соответствовать установленным правилам. Зачисление в очередь надо сделать прозрачным и понятным. Также следует вести четкий мониторинг уже включенных в списки людей", – подчеркнул Олжас Бектенов.