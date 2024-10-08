Олжас Бектенов поручил акимам регионов держать на контроле отопительный сезон

Акимы регионов должны держать на личном контроле все вопросы прохождения отопительного сезона, передает BaigeNews.kz.

Такое поручение дал на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов. Подача тепла, по его словам, осуществлена своевременно. Не было допущено никаких срывов. В ближайшие дни отопление включат и в южных регионах страны.