Олжас Бектенов поручил акимам регионов держать на контроле отопительный сезон
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Акимы регионов должны держать на личном контроле все вопросы прохождения отопительного сезона, передает BaigeNews.kz.
Такое поручение дал на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов. Подача тепла, по его словам, осуществлена своевременно. Не было допущено никаких срывов. В ближайшие дни отопление включат и в южных регионах страны.
"Работа проведена очень большая. Это видно как по суммам финансирования, так и по объемам проведенных работ. Теперь самое главное провести весь отопительный сезон на должном уровне, выдерживать все плановые параметры. Важно обеспечить ремонтные подразделения коммунальных предприятий всем необходимым оборудованием для их оперативного реагирования на любые ситуации", - подчеркнул Олжас Бектенов.
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