Олжас Бектенов ознакомился с развитием промышленности в области Абай

Глава правительства Олжас Бектенов ознакомился с индустриальным развитием области Абай. Он посетил отечественные предприятия, в частности, заводы по выпуску упаковочных материалов, цемента и машиностроительные производства, передаёт BaigeNews.kz.

Олжас Бектенов осмотрел производственные мощности ТОО "Казполиграф". Старейший комбинат с 83-летней историей изготавливает практически все виды упаковок для пищевой промышленности. Объём ежегодного производства составляет порядка 35,5 тысячи тонн различных видов бумажной и картонной тары, прессованных и упаковочных изделий из полимерных пленок. Весь ассортимент пользуется широким спросом среди казахстанских производителей продуктов питания, а также экспортируется в соседние страны.

"Наш завод действует с 1941 года, работают здесь более 700 человек. Мы производим упаковочные материалы, гофроящики, этикетки для пищевой промышленности и другую продукцию. Используем такие материалы, как плёнка, пергамент, фольга, эколин. Продукцию поставляем в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан", – сообщил директор по внешней экономике ТОО "Казполиграф" Кайрат Омаргалиев.

Премьер-министра ознакомили с продукцией местных производителей, обеспечивающих продовольственную безопасность региона и республики в целом.

Область Абай в полном объёме покрывает собственные потребности в овощах, муке, макаронной и мясной продукции (по говядине – на 229%, по мясу птицы – на 151%). В прошлом году регион на 3% увеличил производство мяса (до 83,8 тысячи тонн) и молочной продукции – на 2,4% (289,6 тысячи тонн).

Кроме того, глава правительства посетил ТОО "ПК "Цементный завод Семей", построенный в 1958 году. С 2016-го года предприятием взят курс на полную модернизацию. Приобретён собственный парк вагонов, введены новые линии по увеличению производственных мощностей, реализованы экологические проекты по замене электрофильтров двух печей на современное высокоэффективное пылеулавливающее оборудование. Мощность завода составляет 1 150 тысяч тонн цемента в год. Продукция реализуется на казахстанском рынке и экспортируется за рубеж.

"Мы делаем акцент на производстве товаров среднего и высокого передела. Но при этом не должны забывать про предприятия, которые обеспечивают нас базовыми материалами, такими как цемент, бетонные и железобетонные изделия, которые используются повсеместно. В этом году перед правительством поставлена задача по строительству рекордных 18 миллионов квадратных метров жилья. Это приведёт к росту спроса на строительные материалы. "Цементный завод Семей" является одним из системообразующих предприятий и ответственным представителем бизнеса, оказывающим социальную помощь городу. Со стороны правительства будут обеспечены все необходимые меры поддержки таким предприятиям", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр также посетил машиностроительный завод ТОО "СемАЗ" и Семипалатинский машиностроительный завод. Главе правительства доложили о деятельности и дальнейших планах по развитию технологических линий предприятий.

Объём производства промышленной продукции в области Абай за январь-июнь составил 895,7 миллиарда тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (673,6 миллиарда тенге в 2023 году). Доля промышленности в ВРП (валовом региональном продукте) за 3 месяца составила 41%. Также в этом году в регионе выросло число занятых в промышленности – 26,5 тысячи человек.