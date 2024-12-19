В ходе рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил Рудный, где ознакомился с развитием чёрной металлургии на базе Соколовско-Cарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО), а также ходом отопительного периода на примере Рудненской ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.

Премьер-министру доложили о результатах деятельности Соколовско-Cарбайского горно-обогатительного производственного объединения и планах компании ERG по дальнейшему развитию. На сегодня АО "ССГПО" – это железорудный гигант горнорудной промышленности Казахстана. Производственная мощность предприятия достигает 35 млн тонн руды, 9 млн тонн концентратов и 8 млн тонн окатышей в год. Помимо внутренних рынков, продукция поставляется на экспорт в Россию и Китай, куда за 11 месяцев отгружено свыше 9 млн тонн товарной продукции на сумму более 371 млрд тенге.

Здесь же генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов презентовал руководителю правительства проект по строительству завода, направленного на производство горячебрикетированного железа (ГБЖ) со степенью металлизации свыше 90%. Проектная мощность предприятия составит 2 млн тонн ГБЖ в год. Объём инвестиций превышает 500 млрд тенге, будет создано 1,1 тысячи рабочих мест. Реализовать проект планируют до конца 2028 года.

В регионе поэтапно формируется металлургический кластер полного цикла. Премьер-министр подчеркнул, что проект по строительству завода по производству горячебрикетированного железа станет важным шагом для укрепления промышленности и конкурентоспособности государства. На сегодня также одобрен крупный инфраструктурный проект по строительству магистрального газопровода с территории Актюбинской области до Костаная, который позволит обеспечить завод необходимым объёмом газа. Министерству энергетики совместно с акиматом области даны поручения по содействию строительству завода.

Олжас Бектенов также посетил Рудненскую ТЭЦ, входящую в состав ССГПО. Директор предприятия Василий Новосёлов доложил о проводимой модернизации и работе электростанции. При подготовке к осенне-зимнему периоду был выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования. На складе сформирован необходимый запас топлива и материалов. С целью снижения воздействия на окружающую среду реализуется проект автоматизированной системы мониторинга эмиссий на дымовых трубах, что позволяет в круглосуточном режиме оперативно реагировать на любые изменения в технологическом процессе.

Здесь же руководителю правительства доложили о ходе отопительного сезона в регионе. Заместитель акима области Берик Танжариков отчитался, что единая электроэнергетическая система работает в штатном режиме. Всего по области имеется 4 ТЭЦ и 3 котельные с установленной мощностью свыше 100 Гкал/час. За последние три года благодаря ремонту оборудования износ сетей теплоснабжения снижен с 57 до 45,7%.

Олжас Бектенов подчеркнул значимость своевременной модернизации коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойный режим работы стратегически важных объектов промышленности.